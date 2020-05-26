В Японии после выписки из больницы арестовали поджигателя студии аниме

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Японца, подозреваемого в убийстве 36 человек и покушении на убийство более 30 человек, арестовали после выписки из больницы. Устроивший возгорание Синдзи Аоба провёл на лечении 10 месяцев.

Ордер на арест мужчины был выдан сразу после поджога помещения известной японской студии Kyoto Animation, однако полицейские не смогли допросить его, так как в огне он получил серьёзные ожоги, пишет Reuters.

42-летний Аоба был арестован в госпитале Киото и доставлен в штаб-квартиру полиции на допрос на каталке. Из-за полученных в пожаре ранений передвигаться самостоятельно подозреваемый не может.

Поджог студии аниме был совершён в июле 2019 года. Аоба объяснил свои действия местью за кражу сюжета произведения. На тушение возгорания пожарные потратили пять часов. В момент поджога в здании находились около 70 человек. Для выживших при пожаре в Kyoto Animation собрали более $30 млн, писал NEWS.ru.