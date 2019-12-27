https://static.news.ru/photo/6fe754f6-2899-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Известная японская студия Kyoto Animation, выпускающая аниме, объявила о закрытии счёта для пожертвований, открытого после поджога её помещения в июле 2019 года. Жертвами пожара стали 36 человек. Устроивший возгорание мужчина объяснил свои действия местью за кражу сюжета произведения.

Представитель властей префектуры Киото подтвердила, что сумма пожертвований превысила 3,3 млрд иен ($30 млн), пишет Reuters. Собранные средства планируют передать пострадавшим при пожаре и родственникам погибших.

Donations top $30 million for Kyoto Animation arson victims in Japan https://t.co/3LBcxgwQ2S pic.twitter.com/HBj600AFXG — Reuters (@Reuters) December 27, 2019

Как сообщал NEWS.ru, на тушение возгорания в аниме-студии пожарные потратили пять часов. В момент поджога в здании находились около 70 человек.