https://static.news.ru/photo/9f245174-717d-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

Ещё 143 новых случая заражения и одна смерть от COVID-19 зафиксированы в Таиланде, сообщил пресс-секретарь Комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

По его словам, общее число человек с заболеванием в стране достигло 1 388. Многие новые заразившиеся относятся к уже известным кластерам заражения. Все случаи с неизвестной историей дополнительно расследуются.

Он подчеркнул, что за последние 10 дней коронавирус проник почти во все провинции Таиланда, и поэтому для борьбы с болезнью государству необходима помощь 90% населения.

Пожалуйста, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию, — цитирует Висануйотхина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше семи сотен туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Вернувшихся из-за рубежа россиян встречают сотрудники Роспотребнадзора. Им измеряют температуру, вручают уведомление о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету.