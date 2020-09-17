Суд в Китае запретил местному миллиардеру жить роскошно

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Председателю HNA Group, миллиардеру Чень Феню по решению суда запрещено тратить деньги на роскошь. Об этом местные СМИ сообщили в четверг, 17 сентября.

Отмечается, что инстанция приняла решение о запрете из-за долгов компании Феня. Теперь бизнесмену нельзя приобретать вещи, которые необязательны в работе или повседневной жизни.

Феню запретили летать на самолётах, пользоваться услугами высокоскоростных поездов, делать дорогой ремонт и покупать недвижимость. Также предприниматель не может заселяться в дорогие отели, посещать клубы и снимать элитные офисные помещения, передаёт South China Morning Post.

Как ранее писал NEWS.ru, британская супермодель Наоми Кэмпбелл решила судиться с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Манекенщица обратилась в суд Лондона, чтобы заставить бывшего возлюбленного вернуть ей вещи.

Она требовала их возвращения в течение многих лет, однако до сих пор эти вещи находятся во владении Доронина.