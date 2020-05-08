Новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Ухани

https://static.news.ru/photo/c29e9ed0-9279-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Chang/XinHua/Global Look Press

Ухань стала городом, в котором спустя длительный промежуток времени снова выявлен житель, заражённый COVID-19. Пациент госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Также в городе, откуда пошла вспышка коронавируса по миру, выявлены 17 новых бессимптомных носителей COVID-19, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за время эпидемии в Ухани зарегистрировали 50 334 случаев заражения, 3869 раз они закончились летальным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заражённых коронавирусом увеличилось за последние сутки на 48 человек в Приморье, которое граничит с Китаем. На сегодня общее количество больных COVID-19 составляет 856 человек. Из них тяжёлых больных — 71 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов. Погибли в регионе 10 человек.