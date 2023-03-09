КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

Фото: Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск ракеты засекли примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо.

Мы поддерживаем полную готовность в тесном сотрудничестве с США, усилив наблюдение и бдительность, — указано в сообщении.

24 февраля КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. По имеющимся данным, четыре стратегические ракеты Hwasal-2 были запущены из города Кимчхэк на северо-востоке страны в сторону Японского моря.

Ранее власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

В этой связи постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что десять стран, входящих в Совбез международной организации, осудили недавние пуски ракет КНДР. По ее словам, Пхеньян призвали к дипломатии.