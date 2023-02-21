Десять стран в Совбезе ООН осудили ракетные пуски КНДР Постпред США Томас-Гринфилд: десять стран осудили в Совбезе ООН ракетные пуски КНДР

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линда Томас-Гринфилд

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что десять стран, входящих в Совбез международной организации, осудили недавние пуски ракет КНДР. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Пхеньян призвали к дипломатии.

Россия и Китай к данному заявлению не присоединились.

Албания, Эквадор, Франция, Япония, Мальта, Республика Корея, Швейцария, ОАЭ, Великобритания и США решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 18 февраля, а также два ракетных пуска 19 февраля, — отметила Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что Северная Корея провела уже четвертое испытание баллистической ракеты в 2023 году. По ее мнению, последний пуск «является безрассудным и представляет опасность».

При этом Томас-Гринфилд указала на нарушение каждым пуском ряда резолюций Совбеза ООН. В том числе подрывается ядерное нераспространение во всем мире, добавила американский постпред.

Призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам и осудить безответственное поведение КНДР, — сказала она.

Ранее власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.