КНДР провела запуск четырех стратегических крылатых ракет Yonhap: КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет

Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфоное агентство Кореи (ЦТАК). По имеющимся данным, четыре стратегические ракеты Hwasal-2 были запущены из города Кимчхэк на северо-востоке страны в сторону Японского моря.

Четыре стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Японском море, пролетев по эллиптической и восьмеркообразной орбитам около 2 тысяч километров, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что учения «наглядно продемонстрировали боевую готовность» ядерных сил КНДР.

Ранее власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

В этой связи постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что десять стран, входящих в Совбез международной организации, осудили недавние пуски ракет КНДР. По ее словам, Пхеньян призвали к дипломатии.