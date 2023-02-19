Северная Корея подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты ЦТАК: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15»

Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», передает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК). По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров.

Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

Ранее сообщалось, что 8 февраля на параде в КНДР также была показана новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Северокорейские военные также продемонстрировали ракеты «Хвасон-17», KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля», мобильные установки с крылатыми ракетами, 240-миллиметровые РСЗО, а также 152-миллиметровые САУ.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.

В США подчеркнули, что международное сообщество крайне обеспокоено разработкой в КНДР ракет большой дальности, способных достичь территории многих стран.