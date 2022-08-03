Глава Тайваня заявила, что Тайбей не дрогнет перед лицом «угроз»

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Китайской Республики Цай Инвэнь

Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньские СМИ, Пелоси встретилась с Цай Инвэнь около 10:30 по местному времени (05:30 мск). Кроме этой встречи, представительница Белого дома намерена провести еще ряд официальных мероприятий.

Столкнувшись с преднамеренно усиленными военными угрозами, Тайвань не отступит, мы будем твердо отстаивать наш национальный суверенитет и продолжать линию на защиту демократии, — сказала Цай Инвэнь.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Китай считает Тайвань своей провинцией. Руководство КНР активно выступает против каких-либо контактов властей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипотношения.