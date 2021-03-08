Жертвам конфликта в Конго выплатят компенсацию $30 млн

https://static.news.ru/photo/3a7c04fc-8026-11eb-8450-96000091f725_660.jpg Боско Нтаганда в Международном уголовном суде Фото: EPA/EVA PLEVIER / POOL/ТАСС

Судебная палата Международного уголовного суда (МУС) постановила выплатить жертвам военного конфликта в Демократической Республике Конго $30 млн. Речь идёт о людях, пострадавших в результате действий одного из лидеров группировки «Патриотические силы за освобождение Конго» Боско Нтаганды.

Средства должен выплатить сам лидер боевиков, заявила судья Чан-Хо Чун. Это крупнейшая сумма компенсаций за всю историю МУС. Орган также признал, что Нтаганда в настоящее время неплатёжеспособен. МУС призвал Целевой фонд для жертв преступлений внести «вклад в компенсацию с учётом имеющихся ресурсов». Согласно решению суда, деньги не передадут непосредственно физическим лицам, а направят на финансирование программ, благотворительных фондов и проектов помощи жертвам военных преступлений, сообщает ТАСС.

Нтаганда сдался суду в марте 2013 года. Через два года начался суд над ним. В ноябре 2019 года Нтаганду признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорили к 30 годам лишения свободы. В ходе процесса было установлено, что преступные деяния лидер боевиков осуществлял в провинции Итури в 2002-м и 2003 году. Судьи решили, что Нтаганда несёт личную ответственность за изнасилования, убийства и привлечение детей к боевым действиям.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что МУС, расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма. Таким образом он отреагировал на решение суда распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором этого выступила Палестина.