Израиль обвинил международный суд в антисемитизме

https://static.news.ru/photo/7e044a82-68b5-11eb-b90c-96000091f725_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו/facebook.com

Международный уголовный суд (МУС), расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Таким образом он отреагировал на решение МУС распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестина.

Этот трибунал (МУС. — NEWS.ru) был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство, — цитирует Нетаньяху ТАСС.

По словам израильского премьера, МУС объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов. Он пообещал защищать израильских солдат.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена начать расследование преступлений, совершённых на территории Украины, говорится в заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

Там отмечается, что соответствующее решение было принято после «тщательного и независимого процесса». Бенсуда отметила, что для начала расследования соблюдены все необходимые правовые критерии. Для начала расследования, по её словам, теперь необходима санкция, которую должны дать судьи палаты предварительного производства МУС.