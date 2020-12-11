Прокуратура МУС намерена расследовать «военные преступления» на Украине

https://static.news.ru/photo/440f2818-3bf8-11eb-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена начать расследование преступлений, совершённых на территории Украины, говорится в заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

Там отмечается, что соответствующее решение было принято после «тщательного и независимого процесса». Бенсуда отметила, что для начала расследования соблюдены все необходимые правовые критерии.

Для начала расследования, по её словам, теперь необходима санкция, которую должны дать судьи палаты предварительного производства МУС.

В настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации на Украине был совершён широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности, — сказано в заявлении.

Бенсуда добавила, что речь идёт о преступлениях, которые были совершены обеими сторонами конфликта на Украине в ходе боевых действий, а также «во время содержания в плену в Крыму». Среди оснований для расследования со стороны МУС она назвала «бездействие компетентных органов Украины и (или) Российской Федерации», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю годовщины саммита лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже. Он отметил, что путь к миру нелёгкий, однако выразил уверенность, что «мы сможем».

Как сообщал NEWS.ru, украинские силовики время от времени предпринимают обстрелы территорий Донбасса на линии разграничения. Так, в октябре украинские снаряды угодили в здание детского сада в посёлке Старомихайловка на западе Донецка. Детский сад был повреждён, жертв по счастливой случайности не было.

В мае работающие в районе посёлка Берёзовское на юго-востоке Украины наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали взрывы недалеко от одного из патрулей. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Напомним, Крым, по которому МУС также может начать расследование, стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».