В Донбассе обстреляли патруль СММ ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/5625eea0-9799-11ea-87ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Работающие в районе посёлка Берёзовское на юго-востоке Украины наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали взрывы недалеко от одного из патрулей. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Там рассказали, что 15 мая патруль СММ из шести человек на двух автомобилях находился на юго-западной окраине населённого пункта Берёзовское, который находится под контролем ЛНР. Сотрудники миссии проводят там мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня. Там должны провести ремонт объекта водной инфраструктуры.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в 13:36 во время приземления, когда был на высоте пяти метров над землёй, четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели два огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–​100 м над землёй и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения, — сообщил собеседник «Интерфакса».

После этого, по его словам, всем наблюдателям удалось спрятаться в машинах, а потом благополучно вернуться на базу в Кадиевку. В ЛНР утверждают, что взрывы рядом с патрулём миссии в районе Берёзовского были следствием целенаправленного обстрела со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, был проведён анализ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Он показал, что стреляли из подконтрольных Киеву населённых пунктов из БМП-2 осколочно-трассирующими снарядами.

Как писал NEWS.ru, ранее Киев придумал способ включить ЛНР и ДНР в переговоры.