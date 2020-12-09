Зеленский о нормандском формате: путь к миру нелегкий, но мы сможем

https://static.news.ru/photo/c5338c4c-3a25-11eb-8fda-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по случаю годовщины саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Он отметил, что путь к миру нелёгкий, однако выразил уверенность что «мы сможем».

Последние переговоры глав стран-участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами саммита стали соглашения о полном прекращении огня в Донбассе, обмене удерживаемыми лицами и разведении сил и средств на трёх участках линии разграничения. Тогда же стороны договорились продолжить переговоры в этом формате и работу контактной группы в рамках минских договорённостей.

В честь годовщины саммита Зеленский опубликовал в своём Twitter фотографию лидеров «нормандской четвёрки», сидящих за столом переговоров в Париже.

Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем, — подписал он снимок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону проведения операции в Донбассе. Он встретился с военными украинской армии в связи с празднованием Дня вооружённых сил страны 6 декабря.