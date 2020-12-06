Зеленский встретился с солдатами в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3da53c6a-37de-11eb-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону проведения операции в Донбассе. Он встретился с военными украинской армии в связи с празднованием Дня вооружённых сил страны 6 декабря.

В День Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции Объединённых сил в Донецкой области, — говорится на сайте главы государства.

Политик изучил условия службы солдат, а также осмотрел боевые позиции. Он почтил память героев страны, посетив символическую аллею памяти, которую возвели на месте гибели солдат.

Кроме того, глава государства вручил военным награды и подарки. Они в ответ подарили ему инсталляцию из осколочков артиллерийских снарядов врага.

Политик отметил, что нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта — 133 дня, как было провозглашено прекращение огня в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями, писал NEWS.ru.