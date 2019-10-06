https://static.news.ru/photo/419bf4ac-e826-11e9-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Здание детского сада повреждено в посёлке Старомихайловка на западе Донецка в результате обстрела. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там утверждают, что по населённому пункту стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатомётов и стрелкового оружия. В садике выбиты стёкла в окнах второго этажа, передаёт РИА Новости .

Помимо этого, повреждения получили пять расположенных поблизости домов.

Ранее News.ru писал, что вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Коминтерново. Огонь вёлся из гранатомётов и миномётов.