Здание детского сада повреждено в посёлке Старомихайловка на западе Донецка в результате обстрела. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Там утверждают, что по населённому пункту стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатомётов и стрелкового оружия. В садике выбиты стёкла в окнах второго этажа, передаёт
Помимо этого, повреждения получили пять расположенных поблизости домов.
Ранее News.ru писал, что вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Коминтерново. Огонь вёлся из гранатомётов и миномётов.
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