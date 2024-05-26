Врачи достали пулю из сердца бойца ВС РФ В ЦВКГ Вишневского сообщили об операции по извлечению натовской пули из сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели операцию по извлечению пули натовского калибра со смещенным центром тяжести из сердца раненого военнослужащего, рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. По его словам, через три месяца после завершения операции боец вернулся в строй.

Натовская пуля [со смещенным центром тяжести] пробила правый желудочек. Были полностью разрушены сосуды, сердце пришлось останавливать. Кроме того, что мы удалили пулю, мы удалили оттуда все ткани, потому что пуля пробила частично бронежилет и занесла с собой туда и ткани от него, и ткани одежды, — рассказал Лещук.

Ранее Лищук заявил, что операция проходила в гибридной операционной, где можно проводить сразу несколько вмешательств разной сложности. По словам Лищука, военные медики, работающие на передовой, к настоящему времени провели уже около сотни подобных операций.

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