Российские врачи вытащили пулю из сердца бойца из зоны СВО Врачи госпиталя Вишневского сделали уникальную операцию по извлечению пули из сердца бойца

Фото: Alena Kalita/Russian Look

Врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию — ои извлекли пулю из сердца военнослужащего, получившего ранение в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

Пациент поступил к нам с передовой. <...> Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив, — рассказал Лищук.

Врач добавил, что после восстановления военнослужащий сможет вернуться к своим служебным обязанностям.

Операция проходила в гибридной операционной, где можно проводить сразу несколько вмешательств разной сложности. По словам Лищука, военные медики, работающие на передовой, к настоящему времени провели уже около сотни подобных операций.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя погибли, один человек получил ранение при обстреле ВСУ автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР. Украинские военные применили артиллерийское орудие калибра 155 миллиметров.