Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Белгород Гладков: 11-летняя девочка пострадала в результате атаки ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, врачи диагностировали 11-летнему ребенку закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки.

Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что медики оценивают состояние потерпевшей как средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, Гладков сообщил, что, предварительно, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна, также поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинская армия атаковала город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Отмечается, что после падения БПЛА произошел взрыв. По словам губернатора региона, никто из мирных жителей не пострадал.