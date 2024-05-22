Врач раскрыла полезные свойства клубники Диетолог Лазуренко: клубника поддерживает красоту, здоровье и молодость

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В клубнике имеются необходимые микроэлементы и большое количество витаминов, которые помогают укрепить иммунитет и вывести из организма антиоксиданты, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, эта ягода поддерживает красоту, здоровье, молодость, а также улучшает пищеварение.

Витамины K, E, B6, B9, калий, магний, марганец жизненно необходимы для поддержания всех функций организма. В клубнике есть антиоксиданты, которые могут снижать воспаления и уменьшать риск развития хронических заболеваний. Клетчатка содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, тем самым улучшает пищеварение и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, — отметила Лазуренко.

Ранее диетолог рассказала, что при выборе клубники нужно обращать внимание на цвет и форму ягод. По ее словам, клубника должна иметь ярко-красный оттенок без зеленых, бледных, белых и черных участков. Более того, как отметила диетолог, на ягодах не должно быть плесени.

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее заявила, что самой вредной для здоровья ягодой является виноград. По ее словам, в нем содержится очень много глюкозы и чрезмерное его употребление приведет к набору лишних килограммов. Кроме этого, виноград имеет большое количество витамина С, из-за чего ягода считается сильным аллергеном.