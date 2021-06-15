Журналист из Австралии развеял миф об «упадке» РФ

https://static.news.ru/photo/26193586-ce30-11eb-b29c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная и экономическая мощь России гарантирует, что она останется крупным игроком на поколение вперёд. Такое мнение высказал журналист Адам Крейтон в статье для издания The Australian.

Он отметил , что разговоры об «упадке» России являются мифом и не соответствуют действительности.

Крейтон напомнил, что Россия занимает шестое место в мире по объёму военных исследований и разработок. При этом Москва активно инвестирует в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии «машинного обучения» для повышения эффективности кибервойны.

Автор публикации добавил, что российские валютные резервы составляют $600 млрд, что говорит о хорошем состоянии государственных финансов. Россия, даже если она слабее стран Запада по некоторым показателям, может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что Россия обладает грозным военным арсеналом, который внушает страх Вашингтону. Москва на протяжении длительного времени грамотно распоряжается богатым наследием СССР, что оказало влияние на баланс сил в ходе её противостояния с США. Об этом пишет издание Sohu. Китайские журналисты отмечают, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за ситуации на Украине.