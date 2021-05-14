Китай назвал причины страхов США перед Россией

https://static.news.ru/photo/daeb9d58-b6f4-11eb-9e9c-96000091f725_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные обладают грозным арсеналом, который внушает страх Вашингтону. Москва на протяжении длительного времени грамотно распоряжается богатым наследием СССР. Это оказало влияние на баланс сил в рамках противостояния с США. Об этом пишет издание Sohu.

Китайские журналисты отмечают , что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились из-за ситуации на Украине, когда Украина попытались спровоцировать Россию с позволения США, а Москва отправила военные силы для укрепления границ.

Главная причина страхов Вашингтона перед Москвой — мощный военный арсенал, который достался России после распада Советского Союза. Военные модернизировали этот арсенал, в отличие от Украины, которая за 30 лет растеряла своё богатство, рассказал китайский военный эксперт Чжан Чжаочжун.

А Россия за три десятилетия это богатство приумножила, — отметил аналитик.

Он добавил, что у Москвы есть военные технологии пока недоступные конкурентам. В качестве примера он привёл стратегический бомбардировщик Ту-160, который способен нести большое количество ракет.

В случае атаки этого самолета неприятель понесёт существенные потери. У США в арсенале нет сопоставимого оружия, — добавил эксперт.

Также российские военные обладают так называемой «Царь-бомбой», которая была внесена в книгу рекордов Гиннесса. Это оружие было испытано во время холодной войны и показало превосходство Москвы над Вашингтоном.

Третья причина, по которой США опасаются России, атомные подводные лодки. Чжаочжун напомнил о субмаринах проекта 705 «Лира», которые в своё время стали настоящим прорывом, поскольку обладали «невероятными» скоростными характеристиками.

Ранее американский эксперт Питер Сучиу назвал Россию «королевой танков». По его словам, Москва располагает самым крупным арсеналом бронетехники в мире, а в случае войны может развернуть внушительные танковые силы.