Живущая в Лондоне россиянка рассказала об отношении к ней после начала СВО Живущая в Лондоне россиянка заявила, что многих британцев «злит» поддержка Зеленского и Украины

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Живущая в Лондоне и вышедшая замуж за британца россиянка Карина Дэвис рассказала NEWS.ru, что после начала спецоперации РФ на Украине её знакомые «сперва сочувствовали, интересовались, как семья, все ли в безопасности», а супруг «придерживался мнения, что у Москвы есть свои причины» для проведения СВО. По мнению собеседницы, тема Украины «всем надоела», а жителей королевства в основном раздражает, что премьер-министр государства Борис Джонсон «так впрягся за Киев и без конца шлёт туда деньги».

Муж с самого начала придерживался мнения, что у России были свои причины на всё происходящее. Я на это никак не влияла, сама не ожидала, что он вообще сильно заинтересуется. Когда всё началось, он несколько ночей сидел и смотрел старые новости, речи Путина, Лаврова, документальные фильмы, а потом пришёл ко мне и высказал своё мнение. Большинство здесь разделяет правительство и людей, говорят, им жаль, что бизнесы ушли из России, что санкции слишком жёсткие. Сейчас уже тема всем надоела. Британцев раздражает в основном, что Джонсон так впрягся за Украину и шлёт туда деньги без конца, — заявила гражданка РФ.

Она отметила, что «коллега мужа просил его передать мне, что знает очень многих, кто желает России победы. Не знаю, что именно имеется ввиду, но Зеленский и Украина многих злят».

Но это мой круг общения. Думаю, есть и те, кто воротит нос. От меня, пока, только украинцы воротят. Девочка, к которой на маникюр ходила, послала «туда же, куда и русский корабль», любимая их фраза. Одна из трёх коллег-украинок перестала разговаривать. Остальные — норм, — подытожила Карина Дэвис.

Ранее на заседании фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выбрали уполномоченного по правам русских в ФРГ. Им стал депутат Евгений Шмидт.

Теперь русскоязычные граждане в Германии cмогут обращаться к уполномоченному в cлучае дискриминации и нарушения их прав. Кроме того, сообщается, что будет улучшeна и усилена поддержка русскоязычных граждан в этой стране, вплoть до оказания юридической помощи.

Ранее, как рассказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, группа берлинских политиков создала Ассоциацию по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. По словам депутата, инициатива возникла «из-за многочисленных происшествий с русскими немцами и русскоязычными жителями Германии».