В Германии назначили уполномоченного по правам русских Член партии АдГ стал уполномоченным по правам русскоязычных в Германии

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

На заседании фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге выбрали уполномоченного по правам русских в ФРГ, сообщает агентство Regnum. Им стал депутат Евгений Шмидт.

В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции АдГ за доверие. В рамках этой деятельности также анонсирую создание НКО против дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан Германии, — заявил Шмидт.

Теперь русскоязычные граждане в Германии cмогут обращаться к уполномоченному в cлучае дискриминации и нарушения их прав. Кроме того, сообщается, что будет улучшeна и усилена поддержка русскоязычных граждан в этой стране, вплoть до оказания юридической помощи.

Ранее, как рассказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, группа берлинских политиков создала Ассоциацию по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. По словам депутата, инициатива возникла «из-за многочисленных происшествий с русскими немцами и русскоязычными жителями Германии».