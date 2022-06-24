В Германии создали Ассоциацию против дискриминации русскоязычных жителей

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Группа берлинских политиков создала Ассоциацию по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, рассказал NEWS.ru один из ее основателей, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. По словам депутата, инициатива возникла «из-за многочисленных происшествий с русскими немцами и русскоязычными жителями Германии».

В берлинском районе Марцан-Хеллерсдорф, где находится мой избирательный округ, живут несколько тысяч русских немцев. К сожалению, они часто сталкиваются с враждебным отношением. Иногда доходит до актов насилия — таких как нападение на Ломоносовскую школу в марте. Неизвестные забросали здание пакетами с краской, а спортзал подожгли с помощью "коктейлей Молотова". Происшествие до сих пор не расследовано. Еще один пример — у автомобилей службы амбулаторной помощи спустили шины. Поскольку государственные органы бездействуют, мы хотим помочь русским немцам и в целом русскоговорящим гражданам ФРГ защитить их права, — поделился с NEWS.ru Линдеманн.

Председателем Ассоциации стал бывший депутат бундестага ФРГ Ульрих Ойме. Вместе с коллегами он записал видеообращение на фоне здания рейхстага.

С началом конфликта на Украине многие наши соотечественники столкнулись с травлей, ежедневными враждебными нападками. Германия — это правовое государство. Мы не допустим, чтобы эти проявления дискриминации стали обыденностью в нашей стране, — заявил Ойме.

По словам политика, объединение собирается «всеми возможными способами защищать русскоязычных жителей столицы от противоправных действий со стороны других граждан, госслужащих и государственных институтов». При необходимости — обращаться в суд. В Ассоциации есть свой адвокат, который будет вести юридические дела. В нее также вошел член Совета Европы Харальд Вайель, пообещавший доводить обращения граждан до этой инстанции.