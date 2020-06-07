Женщина впервые станет послом Израиля в Египте

https://static.news.ru/photo/e8509976-a8db-11ea-904e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Toedt/Global Look Press

Правительство Израиля одобрило назначение послом в Египет Амиры Орон. Она станет первой женщиной, назначенной на этот пост в Каире.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы МИД Израиля Габи Ашкенази, также было одобрено назначение Бат Эден Кейт на пост посла Израиля в Туркменистане.

Как отметил Ашкенази, новые послы будут «содействовать двухсторонним отношениям между Израилем и странами, где они будут служить».

По данным местных СМИ, новый посол в Каире Амира Орон, свободно владеющая арабским языком, ждала своего назначения около 1,5 лет.

Как писал NEWS.ru, 5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Решение властей было вызвано доносом одного из россиян. Один из дипломатов якобы сообщил спецслужбам Чехии, что его коллега ввёз в страну смертельный яд рицин. В свою очередь чешское издание Respekt сообщило, что дипломат из РФ участвовал в подготовке к нападению на местных политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Коневу.