Жена Саакашвили потребовала освободить его из тюрьмы

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс считает своего мужа политзаключённым. Она потребовала немедленно его освободить. Об этом Рулофс написала на странице в Facebook.

И я, как гражданка Грузии, полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения, — написала Рулофс.

Также женщина отреагировала на возможный роман Саакашвили с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Рулофс призналась, что для неё эта новость стала неожиданностью, но она старается сохранять спокойствие.

Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии. Экс-президент покинул страну в 2013 году, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая считает, что западные политики помогут освободить политика из тюрьмы, надавив на нынешнее руководство Грузии. По его словам, в Европе и США воспринимают экс-президента как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания его арест.