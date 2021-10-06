Раскрыт план по освобождению Саакашвили из тюрьмы

Западные политики помогут освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на грузинские власти. Европейские и американские государственные деятели воспринимают его как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания данный арест. Об этом в интервью «Известиям» заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

По его мнению, уголовные дела против экс-президента Грузии возбуждены по политическим мотивам. В связи с этим освобождение Саакашвили будет носить такой же характер.

Все эти факторы будут влиять на грузинские власти, и [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет обязана отпустить его из тюрьмы, — отметил Басилая.

Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии. Экс-президент покинул страну в 2013 году, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.