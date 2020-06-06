Зеленского засняли в мясном отделе магазина

https://static.news.ru/photo/7d832248-a878-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Владимир Зеленский попал на камеру, совершая покупки в мясном отделе супермаркета. Видео с президентом, покупающим продукты, опубликовала в Facebook Людмила Ахарова.

Бывшая журналистка разглядела главу государства, хотя подход к нему преграждал охранник. Зеленский был в защитном респираторе, рядом с ним стояла тележка с продуктами.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты... Держим дистанцию. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход, а в любимом отделе сыров мне стало интересно, кого так охраняют, — написала Архарова.

Большинство посетителей не узнали президента. Скорее всего, они не могли предположить, что это глава государства закупается как обычный посетитель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента страны Владимира Зеленского свидетельствует об обмане им своих избирателей. По её словам, глава государства обещал уволить чиновников старой команды и привести новых людей.