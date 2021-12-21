Зеленский устроил пирушку с шашлыком и глинтвейном для послов

В СМИ появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном. Сообщается, что приглашённые угощаются гуцульскими кушаньями и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Об этом пишет агентство УНИАН.
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В настоящее время на Украине действуют ограничения из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Регионы делятся на «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню ограничений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно.
Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.