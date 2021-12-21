Зеленский устроил пирушку с шашлыком и глинтвейном для послов

В СМИ появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский собрал послов ряда стран и журналистов на шашлык с глинтвейном. Сообщается, что приглашённые угощаются гуцульскими кушаньями и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Об этом пишет агентство УНИАН.

Журналисты также опубликовали видео, на котором видно, что люди собрались вокруг кострища и оживлённо разговаривают. При этом сам Зеленский в кадр не попал. При этом можно увидеть, как под громкую музыку люди употребляют спиртные напитки.

В настоящее время на Украине действуют ограничения из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Регионы делятся на «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную» зоны по уровню ограничений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно.

Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.