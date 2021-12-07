Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О гражданстве Украины». В нём прописаны процедуры получения и лишения украинского паспорта. Так, в документе прописаны санкции для украинцев, получивших гражданство России, сообщают «Известия».
Согласно законопроекту,
Кроме того, в документе прописано, что за использование на территории Украины «документов иностранца, вследствие чего создаётся угроза национальной безопасности», предусмотрено лишение гражданства. Паспорта также будут лишать за службу в вооружённых силах «государств-агрессоров» и действия, «угрожающие национальной безопасности и интересам Украины». Обладателям российского паспорта грозит не только лишение гражданства, но и штрафы и даже тюремные сроки.
Ранее сообщалось, что за время своего пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский смог выполнить только одно предвыборное обещание — легализовать марихуану. Об этом заявил политолог Владимир Карасёв. По его мнению, Зеленского выбрали президентом исключительно в знак протеста прошлому лидеру Украины Петру Порошенко.