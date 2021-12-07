Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О гражданстве Украины». В нём прописаны процедуры получения и лишения украинского паспорта. Так, в документе прописаны санкции для украинцев, получивших гражданство России, сообщают «Известия».

Согласно законопроекту, приобрести украинское гражданство могут иностранцы, родившиеся на территории страны до 24 августа 1991 года. Также таким правом наделяются те, у кого на Украине родился один из родителей, бабушка или дедушка, сын или дочь, внук или внучка.

Кроме того, в документе прописано, что за использование на территории Украины «документов иностранца, вследствие чего создаётся угроза национальной безопасности», предусмотрено лишение гражданства. Паспорта также будут лишать за службу в вооружённых силах «государств-агрессоров» и действия, «угрожающие национальной безопасности и интересам Украины». Обладателям российского паспорта грозит не только лишение гражданства, но и штрафы и даже тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что за время своего пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский смог выполнить только одно предвыборное обещание — легализовать марихуану. Об этом заявил политолог Владимир Карасёв. По его мнению, Зеленского выбрали президентом исключительно в знак протеста прошлому лидеру Украины Петру Порошенко.