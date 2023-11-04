Зеленский: конфликт на Ближнем Востоке сбивает фокус внимания с Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с Украины, передает издание The Times of Israel. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Война на Ближнем Востоке, этот конфликт забирает фокус внимания с Украины. Это все видно по результатам, — сказал Зеленский.

Встреча двух политиков проходит в Киеве, передает АР. Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Украины 4 ноября утром и была встречена Зеленским на вокзале. Визит состоялся за неделю до того, как она должна была представить доклад о расширении ЕС, который, по словам фон дер Ляйен, будет отражать прогресс Киева на пути к членству в блоке.

Еще в первой половине октября Зеленский признавался, что опасается последствий палестино-израильского конфликта и надеется, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву. В противном случае, он уверен, время будет на стороне России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие заявление Зеленского «профессиональной жадностью».