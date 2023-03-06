Запах дуриана заставил пилотов вернуть самолет в аэропорт Стамбула

Фото: Abdul Hadi Firsawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

дуриан

Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неприятного запаха, исходившего из грузового отсека. Как сообщает телеканал TRT Haberгде, оказалось, что там находится тропический фрукт дуриан.

Этот фрукт, известный своим резким запахом, описывают как «ад снаружи — рай внутри». Причиной запаха является содержащаяся в нем сера, которая при взаимодействии с воздухом окисляется.

Рейс под номером «TK 1855» вылетел из Стамбула в 15:35 и был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета в 16:45. После того, как датчики в грузовом отсеке обнаружили запах, капитан решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии.

Пассажиры были отправлены в Барселону другим рейсом, после того как груз самолета был осмотрен.

Ранее похожий случай произошел в Индонезии. Клиенты авиакомпании Sriwijaya Air отказались лететь рейсом из города Бенкулу на Суматре в Джакарту. Причиной стала сильная вонь на борту самолёта. Неприятный запах исходил от двух тонн экзотического фрукта дуриан, который находился в багажном отделении. По словам очевидцев, люди вышли из воздушного судна и потребовали удалить груз.