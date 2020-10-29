Захарова ответила на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан грубо извращает историческую правду о роли Красной Армии во Второй мировой войне.

Поводом для реакции МИД РФ стало выступление Орбана на площади Сабадшаг в Будапеште. Премьер Венгрии назвал монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении города, «памятником советской оккупации».

Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что Венгрия во Второй мировой войне была союзником Гитлера, а её армия причастна к массовым военным преступлениям против пленных и мирного населения на территории СССР. Захарова отметила, что сегодня в некоторых странах наблюдается стремление «замолчать ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом».

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