Захарова оценила обстановку на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/7be64aa0-cf73-11eb-add2-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

За последние недели удалось снизить напряжённость на границе Армении и Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что Россия оказывает активные посреднические усилия, направленные на деэскалацию ситуации.

Соответствующие консультации по регулированию пограничного спора будут продолжены, — заявила Захарова.

В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения должна серьёзно углубить военное сотрудничество с Российской Федерацией на фоне политики Азербайджана. По его мнению, на политику Азербайджана Армения должна ответить международными инструментами сдерживания.