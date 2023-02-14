YN: работавший с Ту-160 российский инженер запросил убежище в США

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Yahoo News со ссылкой на американских чиновников сообщает, что работавший с ракетоносцами Ту-160 инженер уехал из России и запросил убежище в США. По данным портала, мужчина предложил поделиться информацией о российских военных секретах. Как утверждает издание, инженер уехал из страны, боясь преследования за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По данным Yahoo News, мужчина рассказал, что он работал на авиационном заводе Туполева в Казани с 2018 по 2021 год, в декабре он с семьей достиг границы с США на бронированном джипе и запросил убежище. Издание утверждает, что личность мужчины проверяли полторы недели и в итоге признали «заслуживающим доверия» и «представляющим интерес для США».

В американской Службе внешней разведки отказались давать какие-либо комментарии на эту тему.

Ранее полиция Норвегии задержала бывшего командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. По прибытии в Норвегию экс-боец оказался под стражей, но 25 января норвежская полиция заявила, что освободила Медведева, потому что больше нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей. Россиянин имеет право на жилье, но о его месторасположении никому сообщать не будут, отметили власти.

Он рассказал, что для побега из зоны СВО использовал поддельное удостоверение для прессы. Границу Норвегии экс-вагнеровец пересек через ледяное озеро, используя белый камуфляж. По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз».