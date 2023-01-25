В Норвегии отпустили бежавшего вагнеровца Норвежская полиция отпустила бежавшего члена ЧВК «Вагнер» Медведева и предоставила ему жилье

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Норвежская полиция заявила, что не будет пытаться интернировать и освободит бывшего командира отделения частной военной компании «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну, сообщает NRK со ссылкой на адвоката задержанного Брюньульфа Риснеса. Вместо этого россиянину разрешили подать заявление на предоставление убежища.

Как сообщили в полиции, Медведева освободили, потому что больше нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей. Россиянин имеет право на жилье, но о его месторасположении никому сообщать не будут, отметили власти.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина подтвердила, что Медведев являлся бойцом норвежского батальона ЧВК «Вагнер». В сообщении говорилось, что задержанный очень опасен.

Более того, Пригожин добавил, что Медведев должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными, материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам.