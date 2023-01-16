Пригожин подтвердил задержание в Норвегии бывшего вагнеровца Пригожин подтвердил работу в ЧВК «Вагнер» задержанного в Норвегии россиянина Медведева

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале заявление владельца компании Евгения Пригожина, который подтвердил, что задержанный в Норвегии россиянин Андрей Медведев являлся бойцом норвежского батальона ЧВК «Вагнер». В сообщении говорится, что задержанный очень опасен.

Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. <...> До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен, — говорится в сообщении.

Медведев должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными, материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам, говорится в сообщении «Конкорда».

Ранее полиция Норвегии задержала Медведева, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы информацию не подтвердили и отказались раскрывать данные задержанного иностранца.