Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о побеге из зоны СВО в Норвегию

Фото: orchestra_w/t.me

Бывший командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал в интервью CNN, что для побега из зоны СВО использовал поддельное удостоверение для прессы. Границу Норвегии он пересек через ледяное озеро, используя белый камуфляж.

По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз».

По прибытии в Норвегию экс-боец оказался под стражей, но 25 января норвежская полиция заявила, что освободила Медведева, потому что больше нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей. Россиянин имеет право на жилье, но о его месторасположении никому сообщать не будут, отметили власти.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина подтвердила, что Медведев являлся бойцом норвежского батальона ЧВК «Вагнер». В сообщении говорилось, что задержанный очень опасен.

Более того, Пригожин добавил, что Медведев должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными, материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам.