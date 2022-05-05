«ВС Молдовы декоративные»: политолог об отказе Кишинёва помогать Киеву Политолог Мартынов заявил, что Молдавия не может помочь Украине из-за слабости своей армии

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Вооружённые силы Молдавии очень слабые, а страна придерживается нейтрального статуса, который чётко прописан в конституции, заявил NEWS.ru политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя отказ Кишинёва оказывать военную помощь Киеву. Он заявил, что Молдавия самая бедная страна Европы, а вопрос касательно Приднестровья сейчас стоит достаточно резко, поэтому вопрос поставки Украине оружия не имеет смысла. Мартынов также вспомнил события 2008 года в Осетии.

Молдова демилитаризована и вооруженные силы в ней чисто декоративные, плюс ко всему Молдова придерживается нейтрального статуса и задекларировала его в своей конституции, параллельно являясь самой нищей страной в Европе, — заявил он.

Говоря о Грузии, Мартынов отметил, что Грузия хорошо помнит события 2008 года и понимает, чем это может закончиться. Экономика Грузии, по его словам, пребывает в сильной зависимости от России. Мартынов добавил, что США больше не оказывают поддержку Грузии, так как «отработанные партии» им не интересны.

Грузины прекрасно понимают, чем всё это может закончиться, тем более что события в Осетии закончились для Грузии не так плохо, как могли бы, так сказать отделались лёгким испугом, хотя наши войска и стояли практически у Тбилиси, — добавил он.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что сожалеет о том, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдавии. По его словам, ввод украинских войск в Приднестровье послужил бы рычагом воздействия на ситуацию в Мариуполе.

Накануне глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в небе над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики был нейтрализован БПЛА со взрывчаткой. Он предположил, что летательный аппарат мог быть запущен с территории Украины.