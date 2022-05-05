Кишинёв снова отказал Киеву в военной помощи

Игорь Гросу / Фото Алексей Майшев/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу на встрече в Киеве со своим коллегой Русланом Стефанчуком отказал Украине в оказании военной помощи, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Адриану Влас. Она подчеркнула, что в основе отказа лежит статус нейтралитета Молдавии.

Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах, — сказала она.

Отмечается, что председатель Верховной рады просил Гросу передать Украине самолёты МиГ-29, но получил отказ. Вместо этого спикер молдавского парламента предложил отправить своих сапёров для помощи в разминировании, чтобы местные жители Украины чувствовали себя в безопасности.

Ранее палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.

28 апреля президент США Джо Байден заявил, что подписал запрос конгрессу на предоставление военной помощи Украине в размере $33 млрд, после чего обратился к законодателям с призывом поскорее одобрить этот запрос. Обширный запрос на финансирование включает более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд прямой экономической помощи правительству и $3 млрд гуманитарной помощи и помощи в области продовольственной безопасности.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что $33 млрд для Украины будут разворованы киевским правительством.