Конгрессмены США поддержали ленд-лиз для Украины

Сенат США / Фото pixabay.com

Палата представителей США поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам, сообщила пресс-служба Конгресса. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.

Мы должны не только быстро доставлять им военные средства. Это должен быть правильный вид военных средств, — рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Он также призвал другие страны последовать примеру США. Согласно законопроекту, президент Джо Байден получает расширенные полномочия по отправке определённых вооружений без одобрения конгресса. Отмечается, что Белый дом в течение 60 дней должен установить ускоренные процедуры доставки оружия на Украину. При этом Вашингтон сможет компенсировать партнёрам по НАТО передачу Украине советской техники с помощью поставок американского оружия.

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко ранее заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки. По словам дипломата, украинцы создали это место в 2014 году после того, как националисты заняли Мариуполь.