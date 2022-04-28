Медведев заявил, что $33 млрд для Украины будут разворованы Медведев заявил, что $33 млрд для Украины будут разворованы

Дмитрий Медведев / Фото scrf.gov.ru

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что выделенные Соединёнными Штатами $33 млрд на помощь Украине будут «распилены». Он предположил, что деньги разворуют президент Владимир Зеленский и его окружение, а также компании Хантера Байдена, сына американского лидера.

Медведев предложил Киеву ответить на два вопроса.

Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько — украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена? Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы? — написал Медведев.

28 апреля Байден заявил, что подписал запрос Конгрессу на предоставление военной помощи Украине в размере $33 млрд, после чего обратился к законодателям с призывом поскорее одобрить этот запрос. Обширный запрос на финансирование включает более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд прямой экономической помощи правительству и $3 млрд гуманитарной помощи и помощи в области продовольственной безопасности