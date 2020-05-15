Впервые за три месяца папа римский обратился к верующим из окна дворца

https://static.news.ru/photo/2d766096-a335-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск впервые за три месяца прочитал воскресную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. В последний раз традиционная церемония была проведена 1 марта.

Дорогие братья и сёстры! Добрый день! Сегодня площадь опять открыта, и мы можем вернуться. Это радость, — начал своё обращение Франциск.

Большое внимание было уделено понтификом празднику Пятидесятницы, который Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье.

Молюсь за самых бедных и беззащитных этого дорогого региона, но также за таких людей во всём мире и обращаюсь с призывом, чтобы ни для кого не было недостатка в медицинской помощи, — сказал папа римский.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе особого молебна в Ватикане папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.