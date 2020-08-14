ВОЗ предупредила о возможном возникновении новых очагов COVID-19

https://static.news.ru/photo/6555a546-de39-11ea-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан перечислил места, где, вероятно, появятся новые очаги коронавируса.

По его словам, во многих школах по-прежнему отсутствуют элементарные возможности соблюдать гигиену рук. Так, в 2019 году 43% школ во всём мире не имели оборудования для мытья рук водой с мылом.

Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года, — заявил Райан, слова которого приводит «Российская газета».

Директор программы ВОЗ также добавил, что большая часть населения планеты до сих пор уязвима для коронавируса. Именно поэтому необходимо продолжать соблюдать масочный режим, поддерживать социальную дистанцию и избегать посещения людных мест.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.

Накануне медики выявили 225 новых очагов заражения коронавирусом. Всего же в стране их 925. При этом в ряде районов коэффициент распространения болезни (Rt) превышает единицу. Речь идёт об Абруццо, Лигурии, Ломбардии, Марке, Пьемонте, Апулии, Тоскане, Венето и Сицилии.