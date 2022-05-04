Володин назвал действия России на Украине битвой добра со злом

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия России на территории Украины «битвой добра со злом». Он заявил в своём Telegram-канале, что в НАТО готовили Киев к нападению на РФ, чем объясняются принятые ещё в январе решения Конгресса США о поставках вооружения на Украину. Эта страна, по словам Володина, стала расходным материалом для Вашингтона.

Это битва добра со злом. <...> Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию, — подчеркнул он.

Ранее Володин заявил, что процесс распада Украины начался ещё в 2014 году, с государственного переворота и выхода Крыма из её состава. По его словам, в настоящее время многие украинцы, проживающие в западной части страны, принимают гражданство других государств, в том числе Венгрии и Польши.

Кроме того, с Украины в последнее время уехали свыше пяти миллионов человек. Это государство может лишиться ряда своих территорий, поскольку уже слышны заявления о том, что Херсонская и ещё несколько областей не хотят оставаться в составе страны, отметил Володин.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента назвал президента Украины Владимира Зеленского «игрушкой в руках Вашингтона». По его мнению, Запад будет финансировать Киев и накачивать его оружием, чтобы военные действия велись «до последнего украинца».