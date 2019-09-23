https://static.news.ru/photo/1678b2a0-de40-11e9-b106-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Курт Волкер Фото: specrepukraine/Twitter

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. По его словам, прямые контакты Киева с Москвой несут потенциальную выгоду.

Украинский лидер должен установить их с главой РФ Владимиром Путиным, считает дипломат. Об этом сообщает « Газета.ru » со ссылкой на местные СМИ.

Также Волкер высказался по поводу предстоящего саммита в нормандском формате. Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не настроены против Украины.

Ранее News.ru сообщал, что санкции в отношении России останутся в силе до «полной деоккупации» Крыма, а также при полном выполнении Москвой Минских договорённостей, заявил Курт Волкер. Он добавил, что ограничительные меры США и ЕС «будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств».