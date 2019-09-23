Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. По его словам, прямые контакты Киева с Москвой несут потенциальную выгоду.
Украинский лидер должен установить их с главой РФ Владимиром Путиным, считает дипломат. Об этом сообщает «
Также Волкер высказался по поводу предстоящего саммита в нормандском формате. Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не настроены против Украины.
Ранее News.ru сообщал, что санкции в отношении России останутся в силе до «полной деоккупации» Крыма, а также при полном выполнении Москвой Минских договорённостей, заявил Курт Волкер. Он добавил, что ограничительные меры США и ЕС «будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств».