https://static.news.ru/photo/0510ef42-d7f0-11e9-a9f2-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции в отношении России останутся в силе до «полной деоккупации» Крыма, а также при полном выполнении Москвой Минских договорённостей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Санкции будут оставаться настолько долго, сколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции также. Сейчас Россия не выполняет Минские договорённости, поэтому нет оснований ослаблять любые из этих санкций, — цитирует Волкера ТСН .

Также спецпредставитель Госдепартамента добавил, что санкции США и ЕС «будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств».

Как писал News.ru, ранее Курт Волкер выразил надежду на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. Он отметил, что Вашингтон выступает в поддержку саммитов «нормандской четвёрки».