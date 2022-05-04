Военный эксперт: Россия наступает по всем направлениям «Россия наступает по всем направлениям»: эксперт объяснил смысл закона о теробороне

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Россия в ходе проведения военной спецоперации на Украине наступает по всей протяженности линии соприкосновения, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. При этом, по его словам, все действия российских военных по уничтожению противника планомерны и несут Украине серьёзные проблемы, в том числе и нехватку боевой силы. С этим связан закон об отправке на фронт бойцов теробороны.

Это однозначно говорит о том, что у Украины есть серьёзнейшие проблемы, самая боеготовная группировка находится на Донбассе, её в свою очередь планомерно перемалывает и уничтожает группировка войск Российской Федерации, — заявил Литовкин.

При этом, по его мнению, пополнение рядов украинской армии на линии боевого соприкосновения ополченцами никак не повлияет на расстановку сил.

Собственно говоря, перелом ситуации может произойти в любой момент, а у них уже не хватает сил, поэтому то и происходит истерика по поводу поставок западного вооружения, что несомненно является сигналом тяжелейшего положения ВСУ на фронте, так-как Россия наступает по всей протяженности линии соприкосновения, кадровых военных уже не хватает, отсюда и этот закон по поводу отправки украинских ополченцев на фронт, — добавил Литовкин.

Ранее парламент Украины принял закон, позволяющий территориальной обороне выполнять задания в районах ведения боевых действий. До этого бойцы могли действовать исключительно вне линии соприкосновения.